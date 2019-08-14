الرئاسة الفلسطينية تحذر من مغبة المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى

رام الله - سبوتنيك. قالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان صحافي اليوم الأربعاء، "نحذر من مغبة المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك ونستنكر تصريحات ما يسمى بوزير الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية التي دعا فيها لتغيير الوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي".

وأضافت: "ندين هذه التصريحات الرامية لزيادة التوتر وتأجيج مشاعر الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية".

© REUTERS / AMMAR AWAD

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن المسجد الأقصى المبارك خط أحمر لن يقبل المساس به إطلاقاً.

وتابعت الرئاسة الفلسطينية قائلة إن "الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية الاستفزازات والاعتداءات المتواصلة على الأماكن الدينية في مدينة القدس المحتلة خاصة ضد المسجد الأقصى المبارك".

Advertisements

وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي بالتدخل للضغط على إسرائيل لوقف هذه المحاولات والتي إن استمرت ستؤدي إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه أو تحمل نتائجه الخطيرة.

وأضح البيان إن "القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس على تنسيق كامل ومتواصل مع الجهات المختلفة ذات العلاقة لوقف الاعتداءات التي يقوم بها المتطرفون اليهود بحماية الحكومة الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك".

كان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد أردان، قد دعا في تصريحات صحافية أمس الثلاثاء، إلى تغيير الوضع القائم في القدس، حتى يتمكن اليهود من أداء الصلاة في الحرم القدسي.

وقال إردان، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، "أعتقد أن هناك ظلما لليهود في الوضع القائم السائد منذ عام 1967، ويجب العمل على تغييره حتى يتمكن اليهود في المستقبل أيضا من الصلاة في جبل الهيكل".