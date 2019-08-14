شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف اليمنى يشكر السعودية لستهيل موسم الحج لليمنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الأوقاف اليمنى الدكتور أحمد عطية، نجاح موسم الحج لهذا العام بكل المقاييس، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وأوضح الوزير ان نجاح هذا الموسم الذي اطلقت عليه الوزارة بالموسم النموذجي تحقق انطلاقا من حرص قيادة الوزارة على تلافي أي قصور حصل فى الأعوام الماضية ونتيجة للإعداد المبكر والهدوء الذي ساد الموسم وراحة حجاجنا لكل ما قدم لهم.

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واوضح ان الوزارة بدأت مشوار الإعداد لموسم هذا العام منذ ثمانية أشهر وانطلقت بتشكيل عدد من اللجان المتخصصة لتجويد الخدمات حيث تم اعتماد 34 فندقا من أرقى المساكن لحجاج العالم و15 شركة نقل دولي و4 شركات للنقل بين المشاعر المقدسة وتم ربط حزم هذه الخدمات في المسار الالكتروني السعودي كاول دوله في العالم وبدأت الوزارة عملية التفويج بعد صدور 24 الف و255 حاج وهي حصة اليمن الرسمية وتم تفويجهم خلال عشرة ايام وسارت بقية عمليات التصعيد الى المشاعر المقدسة بصورة منظمة على متن ما يزيد 500 حافلة وتم تشكيل 22 لجنة من الوزارة لادارة الموسم باقتدار ومتابعة تفاصيل الحج .

كما ثمن الوزير دور المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والجهات ذات العلاقة بالحج،على ما قدموه من تسهيلات في سبيل تيسير وتسهيل عملية الحج للمواطن اليمني، والتعاون الكبير والمثمر مع وزارة الأوقاف والإرشاد طوال مسيرة الحج لهذا العام.