شكرا لقرائتكم خبر عن المركز التطوعي لشباب الهيئة العامة للرياضة يختتم أعمال حج 1440 بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم المركز التطوعي لشباب وجوالة الهيئة العامة للرياضة بمشعر منى في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، أعماله في حج هذا العام 1440هـ، حيث أقيم حفل الختام في مقر المركز بحضور 250 من قادة وجوالة وشباب وإداريين، تم خلاله توزيع الدروع والأوسمة للمتميزين من الجوالة والشباب والقادة المشاركين، بعد أن حصل على المركز الأول جوالة منطقة القصيم، وحصل جوالة جدة على المركز الثاني، فيما حصلت فرقة الرياض على المركز الثالث.

وكما نُشر على وكالة الانباء السعودية،ألقى مدير المركز صالح بن سليمان الهزاع، كلمة أثنى فيها بما قدمه القادة والإداريون والشباب وجميع العاملين في المركز من جهد كبير لخدمة ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله، مشيدًا بتفاعل الشباب منذ انطلاق العمل في غرة ذي الحجة، ونقل الهزاع شكر وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة لكافة المشاركين بالمركز، وما قاموا به من جهود خلال الفترة السابقة لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن، مشاركة من الهيئة مع كافة الأجهزة الحكومية في موسم الحج، إنفاذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لتسخير كافة الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام.