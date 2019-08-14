الدفاع التركية: بدء تحليق طائرات مسيرة شمال سوريا فى إطار تأسيس المنطقة الآمنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، بدء تحليق طائرات بدون طيار شمالى سوريا، فى إطار جهود تأسيس ما يسمى بـ"المنطقة الآمنة" فى ضوء التفاهم مع واشنطن.
يأتى ذلك - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية - غداة الإعلان عن بدء الوفد الأمريكى - الذى وصل إلى أنقرة قبل يومين - إنشاء البنية التحتية لمركز العمليات المشترك الخاص بإدارة ما يسمى بـ "المنطقة الآمنة" بشمال سوريا، فى ولاية أورفا فى شمال شرقى تركيا.
وكان الجانبان الأمريكى والتركي، توصلا إلى اتفاق بعد مفاوضات حول ما يسمى بـ"المنطقة الآمنة" شمال سوريا، حيث أن واشنطن تقدر عمق المنطقة ما بين 5 إلى 14 كيلومترا، بينما تصر تركيا على أن تتراوح ما بين 30 و40 كيلومترا، كما يختلف الجانبان بشأن مصير القوات الكردية فى المنطقة.
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