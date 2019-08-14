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شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ضبط 7 مهربين يمنيين بمنطقة مكة خلال موسم الحج (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكن رجال حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، خلال موسم الحج، من إحباط محاولتين لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر على قاربين في عرض البحر.
وأوضحت المديرية العامة لحرس الحدود عبر حسابها في “تويتر” اليوم الأربعاء أنه تم القبض على (٧) سبعة أشخاص من الجنسية اليمنية وهم يحاولون تهريب حمولة تُقدر بحوالى (500) خمسمائة كيلوجرام من الحشيش المخدر.
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