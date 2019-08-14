تطبيق iMazing Mini يتيح النسخ الاحتياطي بأجهزة أبل

أطلقت شركة iMazing التطبيق iMazing Mini الجديد، الذي يتيح إمكانية إجراء عمليات النسخ الاحتياطي بأجهزة أبل الجوالة المزودة بنظام "آي أو إس".
ويدعم التطبيق جميع موديلات الهاتف الذكي آي فون والجهاز اللوحي آي باد ومشغل الموسيقى آي بود، إضافة إلى أجهزة الماك.
ومن ضمن الوظائف المهمة بالتطبيق الجديد وظيفة النسخ الاحتياطي التلقائي. وعلى الرغم من أن برنامج آي تيونز يوفر للمستخدم وظيفة النسخ الاحتياطي التلقائي عن طريق الكابلات أو بشكل لاسلكي، إلا أن هذا التطبيق يوفر المزيد من الخيارات، حيث يمكن للمستخدم تحديد إجراء عملية النسخ الاحتياطي في وقت محدد.
كما يقوم التطبيق بحفظ لقطات الشاشة للنظام من الشهر الماضي، علاوة على أنه يمكن تغيير مكان ذاكرة النسخ الاحتياطي على أجهزة الماك أو حواسيب ويندوز، ودائما ما تنصح شركة iMazing بتشفير بيانات النسخ الاحتياطي، وإلا فإنه لا يمكن تخزين البيانات الصحية وكلمات المرور من هاتف آي فون أو استعادتها.
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