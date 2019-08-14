وزير الخارجية العراقي يناقش مع نظيره الفلسطيني التطورات في المنطقة

وتم خلال الاتصال الهاتفي مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وعدداً من القضايا الإقليمية، بخاصة أبرز التطورات في المنطقة.

وأكد الحكيم دعم العراق، ومساندته للقضية الفلسطينية، ونضال شعب فلسطين لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما أعرب الوزير عن رفض العراق لأي قرار يبتزّ الأراضي الفلسطينيّة إلى حساب الكيان الإسرائيلي.