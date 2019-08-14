- 1/2
- 2/2
القاهرة - سبوتنيك. قال رئيس الهيئة، نبيل بافون، بمؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء "بعد دراسة الملفات تقرر القبول الأولي لـ26 مترشحا للانتخابات الرئاسية"، موضحا "الـ26 مرشحا الذين تم قبولهم ليس بينهم أي شخص على صلة بقضايا التمويل الأجنبي".
وأضاف بافون "عدد المرفوضين لعدم الإدلاء بالوثائق المطلوبة 71، والمرفوضين لعدم الوصول للضمان المالي 51"، متابعا "المقبولون بينهم 24 رجلا، و2 من النساء".
ولفت بافون إلى أن المرشحين المقبولين من بينهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، والرئيس السابق المنصف المرزوقي، ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، ونائب رئيس حركة النهضة رئيس البرلمان بالنيابة عبد الفتاح مورو، ورجل الأعمال نبيل القروي، ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، ووزيرة السياحة السابقة رئيسة حزب الأمل سلمى اللومي، وغيرهم.
© Sputnik . mariam gedira
أسماء المترشحين المقبولين أوليا لانتخابات الرئاسة التونسية 2019
وكان عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أنيس الجربوعي قد أكد، أمس الثلاثاء، رفض 66 مرشحا للانتخابات الرئاسية من أصل 97 تقدموا بطلباتهم لخوض السباق الرئاسي المقرر إجراؤه منتصف الشهر المقبل.
ونقلت إذاعة "موزاييك" التونسية عن الجربوعي، قوله: "تم إلى حد الآن رفض أكثر من 66 مطلب ترشح للانتخابات الرئاسية من قبل هيئة الانتخابات من مجموع 97 مطلبا".
ولفت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أن المرشحين الذين رُفضت طلباتهم "يمكنهم الالتجاء إلى القضاء... للطعن في قرار الهيئة على أن يتم الإعلان النهائي عن أسماء المترشحين يوم 31 آب/ أغسطس الجاري، لتنطلق بعد ذلك الحملة الانتخابية في الثاني أيلول/ سبتمبر 2019".
كانت هذه تفاصيل خبر تونس... قبول 26 مرشحا للانتخابات الرئاسية من أصل 97 بشكل أولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.