دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

ظهر لبعض مستخدمي يوتيوب شكل جديد للصور المصغرة لمقاطع الفيديو في الصفحة الرئيسية من موقع الويب والتي تتميز بقياس أكبر من السابق.

وتختبر يوتيوب هذا التصميم الجديد بحيث يعرض في الصف الواحد 4 مقاطع فيديو بدلاً من 5 مع تكبير حجم الصورة المصغرة لكل مقطع. كما لم يعد هناك تصنيفات مثل المقاطع المقترحة ومقاطع من بعض القنوات التي تتابعها والمقاطع الحديثة ومقاطع من مواضيع تتابعها.

الاختبار الجديد مستوحى من واجهة تطبيق يوتيوب التي تعرض مقطع واحد في كل صف مع صورة مصغرة بقياس كبير بشكل واضح للتركيز على العنصر البصري بدلاً من عنوان الفيديو.

يبدو أن يوتيوب ستختبر إن كان تكبير حجم الصورة المصغرة سيزيد من معدلات النقر وتشغيل المقاطع أم لا.

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من خلال رصد ردود الفعل عبر الشبكات الاجتماعية يبدو أن غالبية المستخدمين لم يعجبهم التعديل الجديد، وبما أنه اختبار ولم يطبق رسمياً للجميع، لا توجد حالياً إمكانية التخلص منه.

لانعلم متى ستطبق يوتيوب هذا التصميم الجديد إن اعتمدته فعلياً، وهنا تحتاج لمتابعة الإحصائيات وتحليلها وزيادة نطاق الشريحة التي ظهر لها التصميم الجديد.

التدوينة يوتيوب تختبر تصميم لموقعها يعرض صورة مصغرة أكبر ظهرت أولاً على عالم التقنية.