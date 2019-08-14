هذا الموضوع LG تخطط للكشف عن هاتف G8X ThinQ في فعاليات IFA 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.
أكدت أحدث التسريبات على خطط شركة LG للإعلان الرسمي عن هاتف G8X ThinQ خلال فعاليات IFA 2019 التي تقام الشهر المقبل، حيث من المقرر أن تقدم LG هذا الإصدار بمستشعر للبصمة في الشاشة.
كانت شركة LG قد قدمت هاتف LG G8 ThinQ خلال فعاليات مؤتمر الهاتف العالمي الذي أقيم في بداية هذا العام، واليوم جاءت تفاصيل جديد لتؤكد على إستعداد LG لإطلاق هاتف LG G8X ThinQ في مؤتمر IFA 2019 الذي يقام الشهر المقبل.
ولقد نشرت تسريبات مصورة لهاتف G8X ThinQ مؤخراً، حيث يأتي الهاتف بتصميم دون مستشعر البصمة المادي في الجهة الخلفية، لذا من المتوقع أن يتميز بمستشعر للبصمة في الشاشة.
أيضاً تشير التوقعات إلى أن الهاتف يتميز بشاشة 6.2 إنش تدعم دقة عرض QHD بلس، كما يأتي بتصميم نتوء القطرة في الشاشة، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بقياسات 159.3 في 75.8 في 8.5مم، كما يأتي هذا الإصدار بسماعة أذن في الجزء العلوي لذا لن يتميز بنظام الصوتيات في شاشة OLED.
من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن LG تقدم هذا الإصدار بمدخل 3.5مم للسماعات، كما يأتي هاتف G8X ThinQ برقاقة معالج Snapdragon 855 أو Snapdragon 855 Plus، لذا نترقب الإعلان الرسمي في فعاليات IFA 2019.
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هذا الموضوع LG تخطط للكشف عن هاتف G8X ThinQ في فعاليات IFA 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.
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