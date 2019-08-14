شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. انتخابات تونس: قبلنا 26 مرشحا ورفضنا 71 تقدموا لرئاسة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء، قائمة المترشحين المقبولين أوليًا للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها حيث تم قبول 26 مرشحا ورفض 71 ترشّح.

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كما أعلن بفون قائمة المقبولين مبدأيًا وهم على التوالى: منجي الرحوى، ومحمد عبو ، وعبير موسي ،ونبيل القروي ،ومنصف المرزوقي ، ومحسن مرزوق، ومحمد النورى، والهاشمي الحامدى، ويوسف الشاهد، وقيس سعيد، وإلياس الفخفاخ، وسليم الرياحي وحاتم بولبيار، وعبيد البريكى، وسيف الدين مخلوف، ولطفى المرايحي ، ومهدي جمعة ، وحمادي الجبالي ، وحمه الهمامي ، وعبد الكريم الزبيدي، وعبد الفتاح مورو، وعمر منصور، وسلمى اللومي ،وسعيد العايدي ، والصافي سعيد ، والناجي جلول .