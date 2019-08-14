فيديو.. انتخابات تونس: قبلنا 26 مرشحا ورفضنا 71 تقدموا لرئاسة الجمهورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء، قائمة المترشحين المقبولين أوليًا للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها حيث تم قبول 26 مرشحا ورفض 71 ترشّح.
كما أعلن بفون قائمة المقبولين مبدأيًا وهم على التوالى: منجي الرحوى، ومحمد عبو ، وعبير موسي ،ونبيل القروي ،ومنصف المرزوقي ، ومحسن مرزوق، ومحمد النورى، والهاشمي الحامدى، ويوسف الشاهد، وقيس سعيد، وإلياس الفخفاخ، وسليم الرياحي وحاتم بولبيار، وعبيد البريكى، وسيف الدين مخلوف، ولطفى المرايحي ، ومهدي جمعة ، وحمادي الجبالي ، وحمه الهمامي ، وعبد الكريم الزبيدي، وعبد الفتاح مورو، وعمر منصور، وسلمى اللومي ،وسعيد العايدي ، والصافي سعيد ، والناجي جلول .
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