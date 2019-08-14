شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تقبض على رجل أعمال متهم بالفساد قبل هروبه إلى تونس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت شرطة الحدود الجزائرية، اليوم، القبض على رجل أعمال عضو مجلس منتخب، صدرت ضده عدة قرارات بالقبض عليه، قبل فراره الى تونس.
ونقلت مصادر لـ"موزاييك أف أم"، أن القبض على المتهم تم في المعبر الحدودي "أم الطبول"، وبحسب المصدر فإن الموقوف له علاقات مع عدد من رجال الأعمال الذين أودعوا السجن في الفترة الأخيرة في قضايا فساد.
يذكر أن رجل الأعمال على حداد تقدر ثورته بـ400 مليون دولار.
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