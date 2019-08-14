رئيس تونس المؤقت يستعرض الأوضاع مع يوسف الشاهد: نضمن تكافؤ الفرص للمرشحين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل محمد الناصر، الرئيس التونسى المؤقت، ظهر اليوم، يوسف الشاهد رئيس الحكومة، حيث استعرض اللقاء الأوضاع العامة بالبلاد وخاصة ما شهدته بعض المناطق من اضطراب وانقطاع فى توزيع الماء الصالح للشرب خلال أيام عيد الأضحى المبارك. وأكد الرئيس المؤقت على ضرورة التسريع بإيجاد الحلول للإشكاليات المطروحة وتلافى حالات الانقطاع وتحسين منظومة معالجة المياه بما يمكّن من رفع القدرة الإنتاجية. Advertisements كما تناول اللقاء الذى تم نشر تفاصيله على الصفحة الرسمية لموقع الحكومة عبر "فيس بوك"، آخر الاستعدادات لإنجاح المحطّات الانتخابيّة القادمة. وشدد الناصر، على ضرورة العمل على ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين وحياد الإدارة، بما يضمن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية. ويشرف رئيس الجمهورية المؤقت الأسبوع القادم بقصر قرطاج على مجلس وزارى للنظر فى التحضيرات للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة.

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