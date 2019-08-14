شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الكويتى يبحث مع نظيره الباكستانى هاتفيا تطورات المنطقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الأربعاء، هاتفيا، مع وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى، تطورات الأوضاع فى المنطقة.
كما بحث الجانبان، خلال الاتصال الهاتفى الذى تلقاه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتى - مستجدات الأحداث الاقليمية، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الكويتى يبحث مع نظيره الباكستانى هاتفيا تطورات المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.