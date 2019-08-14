شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الكويتى يبحث مع نظيره الباكستانى هاتفيا تطورات المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الأربعاء، هاتفيا، مع وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى، تطورات الأوضاع فى المنطقة.

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كما بحث الجانبان، خلال الاتصال الهاتفى الذى تلقاه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتى - مستجدات الأحداث الاقليمية، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.