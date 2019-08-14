شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين: 550 ألف ساعة عمل لخدمة الحجيج وتوجيههم بالمسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، إدارة لتنسيق العمل التطوعى، التى تختص بأعمال التطوع والأعمال الخيرية، والمشاركة المجتمعى وإبراز عظمة الدين الإسلامى الحنيف، وتعزيز مفهوم الوسطية والاعتدال.

وأكدت رئاسة الحرمين، أن المتطوعين يقدمون من خلال الإدارة الجديدة خدماتهم لضيوف بيت الله الحرام، وذلك عبر مشاركتهم فى عدد من الإدارات الميدانية الخدمية بالمسجد الحرام، مؤكدة أن عدد ساعات العمل أكثر من (540) ألف ساعة عمل للمتطوعين داخل المسجد الحرام والتى ساهموا فى تحقيق أهدافها.

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وأشارت رئاسة الحرمين، إلى أن أعمال الإدارة الجديدة هى: التوعية بحق الطريق، إرشاد التائهين، التنظيم داخل صحن المطاف، وتنظيم الممرات، وإدارة المصاحف والكتب، والخدمات الطبية، وذلك عبر نقاط إسعافات أولية وكوادر طبية متميزة، المنتشرة فى كافة مساحات المسجد الحرام تتابع الحالات الطارئة، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر السعودى.

وأضافت رئاسة الحرمين، أنها أقامت العديد من ورش العمل تبعتها مناقشة آليات العمل والتنسيق، التى تسمو لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وفق منهجية علمية مدروسة للإدارة فى العمل التطوعى باحترافية ومهنية وتنظيمه وفق ضوابط وأسس علمية ودراسات ميدانية وتطويرية، وتمكن جميع شرائح المجتمع من المشاركة فى شرف خدمة بيت الله الحرام وقاصديه من الحجاج.

وأوضحت أن الإدارة قامت بالشراكة والتعاون مع (مسك الخيرية) على تدريب وتأهيل(72) متطوعا يعملون فى إدارة الممرات والهيئة والتوجيه والإرشاد ومكتبة الحرم النسائية، وإدارة المصاحف والكتب والخدمات الطبية وبلغ عدد المستفيدين ما يزيد عن (333453) مستفيدا.