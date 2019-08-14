السعودية تنتزع 965 لغماً زرعها الحوثيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتزعت المملكة العربية السعودية، 965 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية فى عدد من المحافظات من خلال مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام فى اليمن (مسام)، وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ). وأوضح المركز أن الألغام التى انتزعها 15 لغماً مضادة للأفراد و458 لغماً مضادة للدبابات و 490 ذخيرة غير متفجرة وعبوتين ناسفتين، مشيراً إلى أن إجمالى ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 80,951 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية المارقة فى الأراضي والمدارس والبيوت فى اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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