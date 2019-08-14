"إيغاد" تدعو أطراف سلام جنوب السودان لاجتماع تشاوري

جوبا/ أتيم سايمون/ الخليج 365

دعت الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد"، الأطراف الموقعة على اتفاق السلام بدولة جنوب السودان، إلى اجتماع تشاوري بأديس أبابا، الأربعاء المقبل.

جاء ذلك في رسالة بعثها وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارغاشيو، رئيس مجلس وزراء خارجية دول "إيغاد"، الأربعاء، إلى أطراف السلام، تلقت الخليج 365 نسخة منها.

وأشارت الرسالة أن الهدف من الاجتماع "بحث بطء سير تنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والمعارضة" العام الماضي.

وأضافت: "انقضى 3 أشهر منذ تمديد عمر الفترة ما قبل الانتقالية لستة أشهر أخرى، لكن لا يزال هناك بطء كبير في تنفيذ البنود العالقة".

وطالب رئيس مجلس وزراء خارجية "إيغاد" كل مجموعة بإرسال عضوين للمشاركة في الاجتماع.

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وحتى الآن، استطاعت الأطراف المتصارعة تنفيذ بعض الجوانب المتعلقة بتشكيل اللجان والمفوضيات المتخصصة بتنفيذ اتفاق السلام.

لكنها لم تنته بعد من بند الترتيبات الأمنية الخاص بتجميع وتدريب وتوحيد قوات الحكومة والمعارضة، إلي جانب حسم قضية عدد الولايات وحدودها.

وتشكو حكومة جوبا من غياب التمويل اللازم لتنفيذ الاتفاقيات، فيما يتمسك المجتمع الدولي بتحقيق تقدم على الأرض قبل توفير التمويل.

وانفصلت جنوب السودان عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، وشهدت منذ 2013 حربًا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة أخذت بعدًا قبليًا.

وفي 5 سبتمبر/أيلول الماضي، وقع فرقاء جنوب السودان، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اتفاقا نهائيًا للسلام، بحضور رؤساء "إيغاد".

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