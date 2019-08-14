الخارجية العراقية: ندعم فلسطين ونرفض أي قرار يبتز أراضيها

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

أعربت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء، عن رفضها لأي قرار يبتز أراضي فلسطين، مؤكداً دعم العراق لقضيتها وإقامة دولة مستقلة تكون عاصمتها القدس.

جاء ذلك في اتصال أجراه وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، بحثا خلاله سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وعددا من القضايا الإقليمية، وأبرز التطورات في المنطقة.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، وصلت الخليج 365 نسخة منه، أكد الحكيم "دعم العراق، ومساندته للقضية الفلسطينية، ونضال شعب فلسطين لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

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وأعرب عن "رفض العراق لأي قرار يبتز الأراضي الفلسطينية إلى حساب الكيان الإسرائيلي".

ودعا الحكيم، "للتمسك بقرارات الشرعية الدولية، وأهمية المسار السياسي الأممي، لأنه يحظى بقبول وتأييد عالمي".

وشدد على "أهمية تقديم الدعم اللازم للجهود والمساعي الفلسطينية وصولا إلى تحقيق أهداف شعب فلسطين بالحرية والاستقلال".

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