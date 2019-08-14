7 خدمات في الأحوال يمكن تفويض الآخرين لإنهائها

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت الأحوال المدنية أن بالإمكان الآن تفويض الآخرين لإنهاء عدد من خدماتها نيابة عن المستفيدين، وذلك عبر خدمة التفويض الإلكتروني.

وأوضحت الأحوال أن الخدمات التي يمكن تفويض الآخرين لإنهائها منها، استلام بطاقة الهوية الوطنية، واستلام شهادة الميلاد، وأيضًا استلام سجل الأسرة، والتبليغ عن واقعة (ميلاد – زواج – طلاق – وفاة).

كما يمكن تفويض الآخرين في خدمات تعديل المهنة أو استلام برنت، وأيضًا استلام إشعارات التعديل.