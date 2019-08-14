مدني #جازان: العثور على مفقود وادي لجب

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني، أنه مع استمرار أعمال البحث عن الشخص الثاني المفقود في سيل وادي لجب بمحافظة الريث تمكنت فرق الدفاع المدني وبمشاركة المواطنين اليوم من العثور عليه بين صخور في مجرى الوادي على بعد 8 كلم من موقع سقوطه بحالة وفاه وتم نقله لمستشفى الريث العام.

وفي جانب أخر بين أن البحث لازال جاري عن آخر المفقودين من العائله التي جرفت مركبتهم بسيل وادي مسلة التابع لمحافظة أحد المسارحة.