ماهي أسباب عدم قدرة مستخدمي "سناب شات" من الولوج إلى حساباتهم الخاصة؟

أخرج سناب شات مستخدمين من حساباتهم دون سابق إنذار ودون أي سبب واضح.

وعلقت شركة سناب شات على ما حدث أمس الثلاثاء لدى بعض المستخدمين من صعوبة الدخول إلى حساباتهم.

وقالت سناب شات إنها مدركة تمامًا للمشكلة المتعلقة في عدم قدرة عدد من مستخدميه من الولوج إلى حساباتهم الخاصة، وإنهم يعملون حاليًا على حل المشكلة.

وفي وقت سابق تعرض سناب شات لمشكلة مماثلة في أوائل شهر يونيو وتم حلها.

ويتعطل سناب شات في هذه الحالات، حيث يعني إغلاق الحساب أن الشركة رصدت بعض الأنشطة المحظورة من حسابك، ويتم ذلك الإجراء للحفاظ على المنصة ممتعة وآمنة للجميع.

كما أن استخدام تطبيق جهة خارجية أو مكون إضافي للوصول إلى خدمات سناب شات واستخدامها هي من الأمور المخالفة، لهذا السبب ينصح باستخدام التطبيق الأصلي بتنزيله من متجري “جوجل بلاي” أو “آب ستور” للهاتف الذكي.

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وأيضًا الاستخدام المستمر لتطبيقات الطرف الثالث أو إرسال البريد العشوائي، أو غيرها من السلوكيات المسيئة في سناب شات يمكن أن يؤدي إلى قفل الحساب بشكل دائم.

ويعد إزعاج الآخرين بالرسائل الدعائية أو رسائل من نوع آخر على سناب شات سببًا قد يؤدي إلى تعطيل الحساب واعتباره مزعجًا وربما تقدم الشركة على حذفه من قاعدة بياناتها.

وهناك أسباب أخرى يمكن أن تسبب تعطل سناب شات منها إضافة عدد كبير جدًا من الأصدقاء عند عدم التحقق من البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، لذا يجب تأكيد أولًا رقم الهاتف والبريد الإلكتروني لدى الشركة.

وفي حالة تلقي رسالة تفيد بأن حساب سناب شات تم إغلاقه مؤقتًا، يجب الانتظار لمدة 24 ساعة ومحاولة تسجيل الدخول مرة أخرى وهذه المرة من التطبيق الأصلي.

وإذا كانت المشكلة مستمرة ولا يمكن معرفة سبب تعطيل الحساب على سناب شات فقد تكون المشكلة من الشركة نفسها حيث أنه يمكن حظر الحساب عن طريق الخطأ وأفضل حل هو الاتصال بهم