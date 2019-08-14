بيان من إيران بشأن "مؤامرة مشبوهة" من السعودية والإمارات

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© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
وأعرب موسوي عن أمل "إيران في إيقاف ما وصفه عدوان التحالف السعودي الإماراتي، وأن تتمكن الأحزاب والجماعات اليمنية من التوصل إلى عقد حوار يمني يمني للتغلب على الأزمات وتشكيل حكومة شاملة تحكم جميع أنحاء اليمن".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "التحالف السعودي الإماراتي وإلى جانب مرتزقته لم يتمكن خلال خمس سنوات وعبر استخدام أكثر أنواع السلاح تطورا من كسر إرادة الشعب اليمني ومني بهزيمة أمام روح الجهاد والصمود لدى الشعب اليمني".
وبشأن أحداث عدن الأخيرة، قال موسوي إن "الأحداث الأخيرة في جنوب اليمن هدفها تقسيمه عبر مؤامرة مريبة".
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