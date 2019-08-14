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وأضافت الوزارة في بيان لها إن عدد العيادات بلغ 37 عيادة، وتواجدت بمقر إقامة الحجاج المصريين بالفنادق، واستأنفت عملها مساء أمس الثلاثاء، عقب الانتهاء من مناسك الحج، وفقا لما نشرته صحيفة "الأخبار" المصرية.
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
ونقلت الصحيفة عن رئيس البعثة الطبية للحج، الدكتور محمد ضاحي، قوله إنه "تم إجراء غسيل كلوي لـ36 حالة بمستشفيات السعودية، بإجمالي عدد 205 جلسات غسيل كلوي، فيما تلقت 8 حالات أخرى العلاج الكيماوي".
وأشار إلى "عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم".
وقال إن "الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندواته التوعوية للحجاج لتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، وتوزيع المطويات والكتيبات الإرشادية لتجنب ضربات الشمس، والإصابة بالأمراض المعدية، وكيفية الوقاية منها".
كانت هذه تفاصيل خبر 43 حاجا مصريا ما زالوا يتلقون العلاج في مستشفيات السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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