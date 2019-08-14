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وأضافت في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن التطور التكنولوجي أثر على النظام الاقتصادي العالمي بشكل كبير، وأنه لا بد من إدارة النظام بأسلوب مختلف عن السابق، خاصة أن التكنولوجيا اخترقت كافة الحدود.
© REUTERS / CARLOS BARRIA
وشددت على أن الأسلوب الجديد في إدارة العالم يجب أن يبتعد عن الصراع، خاصة أن هذا السيناريو سيدمر الكرة الأرضية، وأن الأمر الثاني يتطلب وجود عملة مختلفة عن الدولار، وأن الذهب سيكون هو أساس ثراء الدول أو فقرها، وأنه حال عدم جلوس العالم لحل هذه الإشكالية سيكون الخيار البديل هو الحرب، وأنه سيدمر العالم.
وأكدت على ضرورة جلوس العالم للاتفاق على إدارة الكرة الأرضية اقتصاديا كدولة واحدة، خاصة أن التجارة العالمية والاقتصاد في ركود، في ظل وجود بعض الدول في حالة فقر شديدة، وهو ما ينذر بحرب ستكون نووية ومدمرة.
وترى فهمي أن ترامب يريد السيطرة على العالم من خلال إدارة المجالس أو الاتفاقيات المستقبلية بشأن إدارة الفترات المستقبلية اقتصاديا.
وتوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أنها الدولة الأقوى، وبذلك تسعى للسيطرة على كيفية الإدارة، خاصة أن اقتصاد العالم المستقبلي ينقسم إلى ثلاثة أجزاء، الأول يمتلك التكنولوجيا، والثاني يمتلك المال، والجزء الثالث يمتلك الثروات الطبيعية في أفريقيا.
© REUTERS / Kevin Lamarque
وفي وقت سابق، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن بلاده ستنسحب من منظمة التجارة العالمية إذا اضطرت لذلك، ولم تتحسن الظروف.
وقال ترامب، الثلاثاء الماضي، خلال كلمة أمام حشد في بنسلفانيا: "سنغادر إذا اضطررنا إلى ذلك"، مضيفا: "نعلم أنهم يضغطون علينا منذ سنوات، لكن هذا لن يحد مجددا".
وهذه ليست المرة الأولى التي يطلق فيها ترامب تهديدات بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية، بدعوى أن بلاده تعامل بطريقة غير عادلة.
وفي العام الماضي، قال ترامب في تصريحات إن "منظمة التجارة العالمية قد أسست "لإفادة الجميع، فيما عدا نحن"، مضيفا: "نحن نخسر تقريبا جميع الدعاوى التي رفعناها في منظمة التجارة العالمية".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تهديداته بالانسحاب من "التجارة العالمية"... برلمانية مصرية تحذر من الصراع الاقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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