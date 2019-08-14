- 1/2
- 2/2
© Sputnik . Ahmad Hamdosh
وكانت حركة "ألتيرناتيفا"، التي تقوم بمكافحة العبودية الحديثة بأشكالها المختلفة، قد أعلنت سابقاً، أنها تعتزم البحث عن المواطنين الروس المفقودين، والمتورطين في خطف المسافر الروسي، قسطنطين جورافليوف، الذي كان أسيراً لدى المسلحين في فترة 2013-2016.
وفي 8 آب/ أغسطس، أعلنت الحركة أن زعيمها، أوليغ ميلنيكوف، إلى جانب مجموعة صديقة لمدافعين عن حقوق الإنسان، توجه إلى المناطق الحدودية لمحافظة إدلب، ولم يتصل أحد من الفريق في الوقت المتفق عليه.
وأعلنت الحركة، اليوم الأربعاء، أن ميلنيكوف على قيد الحياة، وتمكن من تنفيذ المهمة، مشيراً إلى أنه يختبئ في مكان سري لأن المجموعات المسلحة المحلية أعلنت جائزة على أي معلومات عن مكان تواجده.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الروسية لدى سوريا تتحقق من اختباء رئيس حركة "ألتيرناتيفا" في إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.