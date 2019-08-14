شكرا لقرائتكم خبر عن أ ش أ.. قرقاش: الحوثيون أثبتوا أنهم وكلاء إيران بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتى أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، أن اللقاء الذى جمع قيادات من جماعة الحوثى بالمرشد الإيرانى على خامنئى فى طهران، دليل يثبت "أن الحوثيين يعملون كوكلاء لإيران".

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و وفقا لوكالة أنباء الشرق الاوسط، قال قرقاش، فى تغريدة له عبر حسابه الرسمى على (تويتر) أوردتها قناة (العربية) الإخبارية، "إنه لطالما بحثت العلاقات بين الحوثيين وإيران على تسمية مناسبة، وهو ما أصبح أكثر وضوحا بعد لقاء قيادتهم مع آية الله خامنئي، وبياناتهم أظهرت بوضوح ولاء الحوثيين كوكلاء، وهذا هو الاسم الصحيح لعلاقاتهم".