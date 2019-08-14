انطلاق أشواط التنشيطي بمهرجان ولي العهد للهجن بالطائف

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي

تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظه الله، تنطلق غدا الخميس 14 ذي الحجة 1440 الموافق 15 أغسطس 2019م، سباقات الهجن بمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية على ميدان محافظة الطائف.

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يأتي ذلك ضمن فعاليات موسم الطائف للعام الحالي، بمجموع جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 53 مليون ريال، يتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية بعدد 439 شوطًا على فترتين، تبدأ الفترة الأولى الساعة 7 صباحا والفترة الثانية الساعة ٣ عصرا.

وخصص الاتحاد السعودي للهجن، المنظم للمهرجان، المرحلة الأولى للأشواط التنشيطية بمجموع 218 شوطا، مخصصة لجميع الفئات العمرية، فيما ستكون المرحلة الثانية لأشواط المارثون والإنتاج والحراير والأشواط الدولية والسودانية بمجموع 48 شوطًا، فالأشواط الختامية للمهرجان 173 شوطًا وتستمر المرحلة النهائية حتى يوم الجمعة 15 محرم 1441 الموافق 14 سبتمبر 2019م.

وكانت اللجنة المنظمة دعت الراغبين في المشاركة بأشواط المهرجان، وملاك الهجن للتسجيل الإلكتروني، والذي في حال تفعيله لمرة واحدة فسوف يتمكن المالك والمضمر مستقبلاً من التسجيل في جميع السباقات والمهرجانات المقبلة دون مراجعة الميادين.