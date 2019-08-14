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القاهرة- سبوتنيك ونقل راديو "دالسان" الصومالي أن "انتحاري فجر نفسه بالقرب من قاعدة عسكرية في إقليم شبيلي السفلي"، مضيفا أن "صحفي يعمل في راديو القوات المسلحة قتل إثر الانفجار".
© REUTERS / FEISAL OMAR
وأعلنت حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.
وأوضحت "رويترز" أن الحادث وقع في منطقة أوديغل، وهي منطقة زراعية على طول نهر شابيل، على بعد 70 كم جنوب غرب العاصمة مقديشو.
ونقلت عن أحد السكان القول "سمعنا دوي انفجارين كثيفين ونيران أعيرة نارية من اتجاه القاعدة العسكرية الصومالية. رأيت عدة جنود يفرون من القاعدة هربا لكن لا يمكننا معرفة عدد القتلى".
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار قرب قاعدة عسكرية صومالية وحركة "الشباب" تعلن مسؤوليتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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