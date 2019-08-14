دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع إنتهاك جديد من شركة الفيس بوك لخصوصية المستخدمين في تطبيق الماسنجر ظهر على التقنية بلا حدود.

كشف تقرير بلومبرغ عن إنتهاك جديد لخصوصية المستخدمين على تطبيق الماسنجر، حيث تعمل شركة الفيس بوك على نسخ الرسائل الصوتية الخاصة دون إخطار مسبق للمستخدمين.

لم يمضي الكثير من الوقت على فرض عقوبات وغرامات على شركة الفيس بوك نتيجة لإنتهاك خصوصية المستخدمين، وتسريب بيانات المستخدمين السرية على الشبكة الإجتماعية وهو ما يخالف قوانين ألتزمت بها شركة الفيس بوك، إلا أن تقرير جديد من بلومبرغ اليوم كشف عن إنتهاك جديد من شركة الفيس بوك.

ولقد أشار تقرير بلومبرغ إلى أن شركة الفيس بوك تعمل على دفع الكثير من المبالغ المالية لمجموعة خاصة من المتعهدين بهدف نقل الرسائل الصوتية في تطبيق الماسنجر.

من جانب أخر أكد المتعهدين المكلفين بالإستماع إلى رسائل المستخدمين الصوتية ونسخها أنهم قد أستعموا بالفعل إلى الكثير من الرسائل الصوتية التي تصل إلى رسائل خاصة وسرية للمستخدمين، كما أشار أحد المتعهدين إلى أن الفيس بوك لم توضح سبب نسخ هذه الرسائل.

Advertisements

وفي رد من شركة الفيس بوك على هذا الإنتهاك الجديد، أكدت الشركة على نسخ الرسائل الصوتية لمستخدمي الماسنجر دون الرجوع للمستخدمين في البداية، كما أكدت على أن الشركة ستتوقف عن هذا الإجراء الذي يتطلب المراجعة على الرسائل الصوتية، وهو إجراء إتبعته كلاً من جوجل وابل أيضاً وكشف عنه خلال الفترة الماضية.

يذكر أن Mark Zuckerberg الرئيس التنفيذي لشركة الفيس بوك قد نفى في تصريحاته أمام الكونجرس مؤخراً الإتهامات التي وجهت إليه بجمع الرسائل الصوتية للشركات الإعلانية، إلا أن الشركة أعترفت بأن تصريحات الوصول التي تعطى من المستخدم في تطبيق الماسنجر، تعطي الفيس بوك الحق في الوصول إلى ميكروفون المستخدم، بشكل خاص في المميزات الصوتية في التطبيق.

المصدر

هذا الموضوع إنتهاك جديد من شركة الفيس بوك لخصوصية المستخدمين في تطبيق الماسنجر ظهر على التقنية بلا حدود.