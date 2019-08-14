عروسان صينيان يحتفلان بزفافهما أمام الأهرامات

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press العروسان فى جلسة تصوير فى منطقة أهرامات الجيزة

اختارا مصر لتكون وجهتهما السياحية ومقصدهما المميز والآمن، لقضاء شهر العسل وتوثيق زواجهما، عروسان صينيان ارتميا فى حضن الحضارة المصرية، وخضعا لجلسة تصوير بملابس العُرس أمام أهرامات الجيزة، الشاهدة على حضارة 7 آلاف عام.

محمد عصام، مصور فوتوغرافى، شارك فى توثيق هذه اللحظة المميّزة التى شهدت على بداية حياة جديدة بين الشاب والفتاة الصينيين: «سعيد بتصوير العروسين الصينيين، لأنى لمست حبهما للحضارة المصرية وللشعب المصرى، علشان كده أصروا يوثقوا زواجهم فى مصر».

المصور: لمست حبهما وتقديرهما للحضارة المصرية

مكانة مصر التاريخية والأثرية، جذبت العروسين الصينيين اللذين طالما حلما بالتصوير فى قلب الآثار المصرية: «هما قضوا فى مصر 7 أيام، زاروا خلالها أماكن سياحية وأثرية كتيرة، واستقروا على التصوير أمام الأهرامات، مكان هادئ وواسع ومميز وله شهرة كبيرة فى العالم كله، وأعتقد أن نشر الصور دى بره مصر، هيساهم فى إنعاش السياحة»، حسب «عصام». المرحلة الأولى من التصوير استغرقت ساعة واحدة فى النهار، والمرحلة الثانية كانت وقت غروب الشمس، حيث حرصا على التصوير فى مشهد رومانسى يجمعهما بغروب الشمس: «كان من ضمن طلباتهم إنهم يتصوروا قدام الأهرامات والشمس بتغرب».