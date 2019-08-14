شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 3 فلسطينيين من القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من القدس المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية، "إن قوات خاصة من الاحتلال داهمت منزل الأسير المقعد جراح ناصر واعتقلت نجله خليل (20 عاما) بعد التهجم على أفراد أسرته وضربهم وتفتيش المنزل، علما بأن الاحتلال اعتقل قبل يومين والده المقعد جراح وشقيقه عصام".

ومن سلوان، اعتقلت قوات الاحتلال شخصين من منزلهما فى حى بطن الهوى فى البلدة، وذلك بعد تقديم مستوطن شكاوى ضدهما بحجة تعديهما عليه.

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وفى سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى خيام أحد المواطنين فى خربة الحديدية بالأغوار الشمالية شمال الضفة الغربية وشرعت فى تفتيشها، وقال الناشط الحقوقى عارف دراغمة "إن الجنود اقتحموا المنطقة بجيبين عسكريين وشرعوا فى أعمال التفتيش لخيام المواطن عمر بشارات دون معرفة

الأسباب".

كما اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلى، اليوم قرية الولجة غرب بيت لحم، وتمركزوا بمنطقة حبل رويسات شرق القرية.