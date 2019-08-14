شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع السورية: الجيش سيطر على 4 قرى جديدة فى ريف إدلب الجنوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع السورية سيطرة الجيش على أربع قرى جديدة فى ريف إدلب الجنوبى شمال غربى البلاد، فى إطار تقدمه نحو بلدة خان شيخون الاستراتيجية بريف إدلب لتحريرها من الإرهابيين.

وقالت الوزارة - وفقا لوكالة أنباء سانا السورية اليوم الأربعاء - إن"القوات المسلحة العاملة فى محافظة حماة استعادت السيطرة على كفرعين خربة، مرشد، المنطار، تل العاس، فى ريف إدلب الجنوبي"​​​.

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ويستمر الجيش فى سير عملياته العسكرية على محور مدينة الهبيط، مقلصا بذلك المسافة التى تفصله عن مدينة خان شيخون لنحو 7 كيلومترات، بعدما سيطر على بلدة كفرعين شرق الهبيط بعد اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة فى المنطقة.

وكان الجيش السورى قد بدأ منذ أكثر من شهر عملية عسكرية واسعة النطاق انطلاقا من ريف حماة، لاستعادة السيطرة على ريفى حماة وإدلب وتمكن خلالها من وصول قواته إلى مشارف خان شيخون، أحد معاقل جبهة النصرة فى ريف إدلب.