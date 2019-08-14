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صحيفة الشرق الاوسط: شركتان لبنانيتان "تهربان" نفطا إيرانيا إلى سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" ، تقريرا عن موقع " tanker trackers" المتخصص برصد حركة الناقلات البحرية فى العالم، يزعم فيه أن "شركتين لبنانيتين تهربان النفط الإيرانى إلى سوريا".

 

وبحسب التقرير، الذى لم يتضمن وثائق تثبت صحته، فإن "السجلات التجارية اللبنانية وبيانات التتبع للسفن، أظهرت أن شركتين تعملان بالخفاء، تملكان وتديران ناقلات تنقل النفط الخام الإيرانى سرا عبر البحر الأبيض المتوسط إلى سوريا، فى مخالفة للعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران".

 

وأضاف أن "الناقلتين "ساندرو" و"ياسمين" أوقفتا بث إشارات مواقعهما شرق البحر المتوسط، "وتقومان بنقل النفط الإيرانى من أو إلى سفن أخرى قبالة الساحل السوري، وهو الأسلوب الذى تستخدمه إيران للتهرب من العقوبات الأمريكية".

 

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وبينما أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية التى نقلت التقرير بأنه لم يتسن لها الحصول على تعليق من الشركتين لتأكيد أو نفى ما ورد فيه، اكتفت وسائل الإعلام اللبنانية بنقل الخبر.

 

من الجدير بالذكرـ أنه لم يصدر أى موقف رسمى لبنانى حيال هذه المعلومات حتى الساعة.

 

وكانت سلطات جبل طارق، التابعة للسيادة البريطانية، احتجزت مطلع يوليو الماضى ناقلة نفط إيرانية، بزعم أنها كانت تنقل نفطا إلى سوريا، مخالفة بذلك العقوبات الأوروبية على دمشق، لكن طهران نفت ذلك.

 

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