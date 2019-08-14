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روسيا ترصد 79 انتهاكا لوقف العمليات العسكرية بسوريا فى يوم واحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد الجانب الروسى فى لجنة الهدنة الروسية-التركية فى سوريا، 32 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية هناك خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، فى حين رصد الجانب التركى 47 انتهاكا.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسى رصد 14 انتهاكا فى حلب، واثنين فى إدلب، و15 فى اللاذقية، وآخر فى حماة، فى حين رصد الجانب التركى 47 انتهاكا منها 6 فى محافظة اللاذقية، و18 فى إدلب، و23 فى حماة.

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وأضاف البيان، الذى نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك"، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، لم ينفذ مركز المصالحة الروسى بين الأطراف المتحاربة فى سوريا أية عمليات إنسانية، كما لم يتم التوقيع على اتفاقيات حول انتقال أى منطقة سكنية تحت سيطرة الحكومة السورية الشرعية، وبذلك لا يزال إجمالى عدد المراكز السكنية المنضمة إلى نظام المصالحة 2582 مركزا.

كما توقف عدد الفصائل المسلحة التى أعلنت قبول تنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية عند 234 فصيلا.

 

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