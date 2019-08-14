مقتل طفلين وإصابة 3 آخرين بانفجار لغم فى قرية بريف حمص بسوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر طبى لـ RT بمقتل طفلين وإصابة 3 آخرين، نتيجة انفجار لغم، اليوم الأربعاء، من مخلفات المسلحين فى قرية حوش حجو بريف حمص وسط سوريا.
وذكر المصدر، أنه تم نقل المصابين إلى مراكز طبية للعلاج.
يذكر أن، ريف حمص الشمالى تحرر على يد الجيش السورى من سيطرة الإرهابيين فى مايو العام الماضى، بعد اشتباكات عنيفة دارت بين عناصر الجيش والمسلحين.
وتعمدت التنظيمات الإرهابية، تفخيخ المنازل وزراعة العبوات الناسفة والألغام فى الأراضى الزراعية والقرى والبلدات قبل انسحابها منها.
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