شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب أفريقيا تعفى مواطنى دولة الإمارات من تأشيرة الدخول لأراضيها اعتباراً من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت جمهورية جنوب أفريقيا عن إعفاء مواطنى دولة الإمارات العربية المتحدة من حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية من تأشيرة السفر المسبقة على ان يدخل قرار الإعفاء، الذى جاء بقرار من حكومة جمهورية جنوب أفريقيا، حيز النفاذ اعتبارا من يوم غد الخميس، حيث أصبح بإمكان مواطنى الدولة السفر إلى جمهورية جنوب أفريقيا بدون تأشيرات مسبقة، والبقاء فيها لمدة تصل إلى 90 يوما.

و وفقا لموقع "الإمارات اليوم"، أصدرت وزارة الشئون الداخلية لجنوب إفريقيا، تعليمات بأن يتم نشر التوجيه عبر وكالات الهجرة فى جميع أنحاء البلاد وسفاراتها فى العالم.

وأشاد أحمد سارى المزروعى وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولى، بإعلان جنوب أفريقيا إعفاء مواطنى دولة الإمارات العربية المتحدة من تأشيرة الدخول إليها، مؤكداً علاقات الصداقة والتعاون المشترك المتميزة التى تجمع بين البلدين الصديقين.

وأكد وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولى، أن مبادرة حكومة جنوب أفريقيا بإعفاء مواطنى دولة الإمارات العربية المتحدة من حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية من تأشيرات السفر المسبقة تعتبر إنجازا مهماً يضاف إلى قائمة الإنجازات التى حققتها الدبلوماسية الإماراتية بقيادة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى.

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وأضاف، أن قرار إعفاء مواطنى دولة الإمارات العربية المتحدة من تأشيرة الدخول المسبقة، يعكس متانة العلاقات بين البلدين، علاوة على أنه سيؤدى إلى تعزيز الفرص الجديدة لإقامة الأعمال والتجارة والاستثمار.

وأوضح المزروعى، أن هذا الإعفاء يندرج فى سياق الجهود الدبلوماسية والقنصلية لوزارة الخارجية والتعاون الدولى، الرامية لتعزيز مكانة دولة الإمارات على المستوى العالمى، مؤكداً أن هذه الجهود تأتى فى إطار حرصها على تقديم خدمات قنصلية متميزة لمواطنى دولة الإمارات لتسهيل سفرهم إلى دول العالم من جهة وتوطيد للعلاقات الثنائية مع تلك الدول من خلال تعزيز التعاون فى المجالات السياحية والاقتصادية والاستثمارية من جهة أخرى.

وأشار المزروعى، إلى أن المواطن الإماراتى يمثل الأولوية الرئيسية فى اهتمامات القيادة الرشيدة التى تعمل على تحقيق السعادة للمواطنين، ولفت وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولى أن إعفاء مواطنى دولة الإمارات العربية المتحدة من تأشيرة الدخول إلى جمهورية جنوب أفريقيا يعكس مكانة الإمارات العربية المتحدة على الساحة الدولية وما تتمتع به من احترام وثقة، كما يعكس حرص حكومة جنوب أفريقيا الصديقة على توثيق العلاقات مع دولة الإمارات وتعزيز المصالح المشتركة فى مختلف المجالات.