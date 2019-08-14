شكرا لقرائتكم خبر عن حركة الشباب تعلن مسئوليتها عن تفجير بقاعدة عسكرية بالصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سكان إن قاعدة عسكرية صومالية بمنطقة شبيلي السفلى شهدت انفجار سيارتين ملغومتين وإطلاق نيران اليوم الأربعاء، فيما أعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مسئوليتها عن الهجوم. ووقع الهجوم فى بلدة أوديغلى الزراعية الواقعة على نهر شبيلي على بعد 70 كيلومترا جنوب غربي العاصمة مقديشو. وقال ادن عبد الله أحد أعيان أوديغلي "سمعنا انفجارين كبيرين وإطلاق نار من اتجاه القاعدة العسكرية الصومالية. رأيت عدة جنود يفرون من القاعدة لكن لا يمكننا معرفة عدد القتلى".

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