شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقى يؤكد دعم بلاده ومساندتها للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية العراقى محمد على الحكيم رفض بلاده لأى قرار يبتز الأراضى الفلسطينية إلى حساب الكيان الإسرائيلى، داعيا للتمسك بقرارات الشرعية الدولية، وأهمية المسار السياسى الأممى. ونقلت الوكالة الوطنية العراقية الأنباء عن الحكيم تأكيده - خلال اتصال هاتفى مع نظيره الفلسطينى رياض المالكى اليوم الأربعاء، دعم العراق ومساندته للقضية الفلسطينية ونضال شعب فلسطين لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وشدد الحكيم على أهمية تقديم الدعم اللازم للجهود والمساعى الفلسطينية وصولا إلى تحقيق أهداف شعب فلسطين فى الحرية والاستقلال.

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