إقالة مدراء شرطة عدن ولحج لمشاركتهم في "انقلاب"

شكري حسين/ الخليج 365

أقال وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، الأربعاء، مدراء الشرطة في محافظتي عدن ولحج، جنوبي البلاد، لمشاركتهم في "انقلاب على الشرعية".

وقضت القرارات، التي وصلت الخليج 365 نسخة منها، بعزل مدير عام شرطة عدن اللواء شلال علي شائع، وإحالته للتحقيق لمشاركته المباشرة بالانقلاب الذي تم تنفيذه على مؤسسات الدولة الرسمية بقوة السلاح مؤخراً، من دون تسمية خلف له.

كما تم عزل قائد شرطة لحج العميد صالح السيد، وتكليف العميد حسن محمد شكري، بإدارة أمن المحافظة إلى حين اختيار خلف له.

وعين الميسري بموجب القرارات الصادرة، العميد سليمان ناصر الزامكي، قائداً لقوات الأمن الخاصة لمحافظات عدن ولحج وأبين.

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وكان قائد القوات الخاصة اللواء فضل باعش، قد أعلن في وقت سابق، انضمامه إلى قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وتسيطر قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، الداعية لانفصال جنوبي اليمن والمدعومة إماراتيًا، على مفاصل الدولة في العاصمة اليمنية المؤقتة "عدن" بعد 4 أيام من المواجهات مع قوات الحكومة الشرعية.

وأسفرت المواجهات عن مقتل أكثر من 40 شخصًا، بينهم مدنيون، وإصابة 260 آخرين، بحسب احصائيات لمنظمات حقوقية محلية ودولية.

ومنذ 2015، تقود السعودية والإمارات تحالفًا عربيًا ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.