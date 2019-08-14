تراجع #أسعار_النفط بفعل ارتفاع مخزونات أمريكا

الخليج - رويترز

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بفعل بيانات اقتصادية صينية جاءت مخيبة للتوقعات وارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية، مما محا بعض المكاسب القوية التي حققها الخام في الجلسة السابقة بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها سترجئ فرض رسوم جمركية على بعض المنتجات الصينية مما تسبب في انحسار التوترات التجارية.

وبحلول الساعة 06:39 بتوقيت جرينتش، تراجع خام برنت 46 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 60.84 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع 4.7 بالمئة أمس الثلاثاء مسجلا أكبر مكسب بالنسبة المئوية منذ ديسمبر، وهبط النفط الأمريكي 62 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 56.48 دولار للبرميل، بعد أن زاد أربعة بالمئة في الجلسة السابقة، وهو أكبر ارتفاع فيما يزيد عن شهر.