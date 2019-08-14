- 1/2
- 2/2
الخليج - رويترز
انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بفعل بيانات اقتصادية صينية جاءت مخيبة للتوقعات وارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية، مما محا بعض المكاسب القوية التي حققها الخام في الجلسة السابقة بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها سترجئ فرض رسوم جمركية على بعض المنتجات الصينية مما تسبب في انحسار التوترات التجارية.
وبحلول الساعة 06:39 بتوقيت جرينتش، تراجع خام برنت 46 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 60.84 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع 4.7 بالمئة أمس الثلاثاء مسجلا أكبر مكسب بالنسبة المئوية منذ ديسمبر، وهبط النفط الأمريكي 62 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 56.48 دولار للبرميل، بعد أن زاد أربعة بالمئة في الجلسة السابقة، وهو أكبر ارتفاع فيما يزيد عن شهر.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع #أسعار_النفط بفعل ارتفاع مخزونات أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.