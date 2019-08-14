محافظ مهدالذهب يعايد المرضى بالمستشفى العام

صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – محياالمطيري: عايد محافظ ⁧‫مهدالذهب‬⁩ أ.مبارك المورقي ومدير القطاع الصحي د.مسعد المطيري، وعدد من المسؤولين المنومين والمراجعين في مستشفى ⁧‫المهد‬⁩ العام، ‬⁩وقدم الهدايا والوورد للمرضى،واطمأن على سير العمل في المستشفى وقدم المورقي شكره وتقديره إلى الطاقم الطبي وطاقم التمريض وجميع العاملين في مستشفى المهد العام المناوبين خلال أيام عيد الأضحى المبارك على جهودهم الكبيرة والعظيمة في سبيل تقديم كافة ما يحتاجه المريض من خدمات.

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