فريق هوانا يقدم عروض مثيره لزوار حديقة أبها الجديدة

أميرة الشهري قدم فريق هوانا عروض مثيره ومشوقه وجميلة لزوار حديقة أبها الجديدة على المسرح المكشوف الجديد المطل على البحيرة المائية.

وقدم الفريق استعراض متنوع ادى من خلاله الكثير من العروض التي نالت إستحسان الحضور للمشاهدة. فيما أستمر العمل في حديقة أبها الجديدة خلال ايام عيد الاضحى المبارك لهذا العام وتنوعت العروض النارية التي تنطلق من أمام الحديقة على ضفاف بحيرة السد في مدينة أبها وسط كثافة للحضور لمشاهدة تلك العروض النارية طوال ليالي أيام عيد الأضحى المبارك.

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