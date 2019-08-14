سقوط طائرة من دون طيار أطلقها الحوثيون في عمران

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أعلن التحالف العربي في اليمن اليوم الثلاثاء، سقوط طائرة من دون طيار مفخخة في محافظة عمران، بعدما أطلقتها جماعة الحوثي في صنعاء.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن "الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم من صنعاء طائرة من دون طيار (مفخخة) في امتداد لعملياتها الإرهابية، وسقطت بعد إقلاعها بمسافة 35 كلم في محافظة عمران على الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء".

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وأضاف المالكي أن "الميليشيا مستمرة بتبنيها العمليات الإرهابية عبر وسائلها وأدواتها الإعلامية، ما يضعها وقادتها الإرهابيين والمخططين لتنفيذ مثل هذه العمليات في طائلة المسؤولية والمحاسبة القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني".

وأكد أن "استمرار الحوثيين في دعايتهم الكاذبة بإعلانهم استهداف مطار أبها الدولي يؤكد ما تم الإيضاح عنه من قيادة القوات المشتركة للتحالف بأنه لم يعد أمامهم إلا الكذب والترويج للأوهام سعياً لرفع الروح المعنوية لعناصرهم الإرهابية والدعاية لتضليل القبائل اليمنية للزج بأبنائهم في معارك نتيجتها الموت والخسران، خدمة لقيادة الميليشيا ونظام إيران".

وأشار المالكي إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "تؤكد استمرارها في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي".