مقتل 13 شخصاً في هجوم لسارقي الماشية جنوبي السودان

قال مسؤول محلي إن ما لا يقل عن 13 شخصاً قتلوا بعدما هاجمت جماعة مدججة بالسلاح إحدى القرى، وسرقت المئات من الماشية بوسط جنوب السودان.

وقال مفوض المنطقة بنجامين أدول لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المهاجمين أصابوا سبعة آخرين، وسرقوا نحو 230 من رؤوس الماشية في قرية رومبيك في ولاية البحيرات شرق.

وأضاف «لقد أكدنا وجود 13 جثة ملقاة على الأرض هذا الصباح في مكان تواجد الماشية» بينهم طفل وأربع سيدات وثمانية رجال.

ولم تعرف بعد هوية المهاجمين، ولكن السلطات تشتبه في أن منفذي الهجوم من سكان ولاية تونج المجاورة، عقب أن تعرضوا لهجوم مماثل على أراضيهم. (د ب أ)