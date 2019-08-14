فيديو| هكذا سيرعى تركي آل الشيخ المواهب الغنائية في الوطن العربي

كتب- هانى صابر:
نشر المستشار تركى آل الشيخ، فيديو للمنتج الفني حمادة إسماعيل، عبر حسابه على "فيسبوك" وعلق عليه قائلاً: "أنا في انتظاركم أنا وحمادة إسماعيل، ابهروني، من المحيط إلى الخليج".
وقال المنتج الفني حمادة إسماعيل، في الفيديو: "الوطن العربي مليان بالمواهب الغنائية، ولكن مش لاقين الفرصة اللي توصلهم بالناس، اللي شايف نفسه صوته حلو وعنده الموهبة من المحيط الي الخليج، يسجل فيديو 3 دقائق، وإرساله إلى vioinentertainment من كل الوطن العربي".
وتابع: "المواهب التي سيتم اختيارها سيتم تجميعهم جميعًا في ألبوم واحد، ويتم إنتاج الألبوم على أعلى مستوى وتقديمه للجمهور في أبهى صوره".
وأشار إلى أن هذه الفكرة مدعومة من المستشار تركي آل الشيخ، وتنفيذ شركة فايلونت وتحت إشراف حمادة إسماعيل.
وأضاف: "المستشار تركى آل الشيخ وأنا من الناس السميعة أوي، ومن الصعب إبهارنا، فحاولوا تبهورونا، في انتظار فيديوهاتكم، وبالتوفيق للجميع".
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