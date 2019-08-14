شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى ليبى: الخمس النقاط الواردة ببيان الخارجية المصرية يمكن البناء عليها لحل الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة بنغازي عيسى العريبي بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية حول الوضع فى ليبيا، مؤكدا أن النقاط الخمس الواردة في البيان محورية ويمكن البناء عليها لحل الأزمة الليبية.

وأكد العريبى فى تصريحات لليوم السابع، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية تلعب دورا هاما ومحوريا، لافتا إلى قدرة القاهرة على جمع الأطراف الليبية والمساعدة فى حل أزمة ليبيا بحكم الجوار وصلة الأرحام والأمن القومي المشترك ووقوف مصر قيادة وشعب مع ليبيا فى كل الأزمات على مر التاريخ.

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وأشاد العريبي بالدور الهام والحيوى الذى تلعبه مؤسسات الدولة المصرية لإرساء الأمن والاستقرار في ليبيا، مشيرا إلى أن التدخلات الخارجية من قبل بعض الدول خارج الإقليم تسبب فى تعقيد الأزمة الليبية.