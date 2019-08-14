لينوفو تطلق المنبه الذكي Smart Clock الجديد

أطلقت شركة لينوفو المنبه الذكي Smart Clock الجديد، الذي يدعم المساعد الصوتي غوغل آسيستنت، بسعر 80 دولاراً.
ويتمتع المنبه بميزة التحكم بالأوامر الصوتية واللمس عبر شاشة IPS قياس 4 بوصة.
ويتيح المنبه استقبال محطات الراديو وبث الموسيقى، ويشتمل على سماعة بقدرة 6 وات، إضافة إلى منفذ USB بالحجم الكامل في الجانب الخلفي لشحن الهواتف الذكية على سبيل المثال.
ولحماية الخصوصية لا يشتمل المنبه على كاميرا مدمجة، في حين يشتمل على زر لكتم صوت الميكروفون.
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