روسيا ترصد 32 خرقا لوقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة

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موسكو– سبوتنيك. وجاء في نشرة وزارة الدفاع الروسية أن الخرق جرى في محافظات حلب (14) وإدلب (2) واللاذقية (15) وحماة (1)، في حين رصد الجانب التركي 47 خرقا في محافظات اللاذقية (6) وإدلب (18) وحماة (23).

وخلال 24 الساعة الماضية، لم يقم مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين، بتنفيذ أي عمليات إنسانية.

وبشكل عام تم تنفيذ 2181 عملية إنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3529.801 طن.

وأضاف المركز أنه خلال الــ24 الساعة الماضية لم يتم التوقيع على اتفاقيات حول انتقال أي منطقة سكنية تحت سيطرة الحكومة السورية الشرعية. وبذلك ما زال إجمالي عدد المراكز السكنية المنضمة إلى نظام المصالحة يبلغ 2582 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.