- 1/2
- 2/2
وذكرت مصادر ليبية مطلعة لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "حفتر رفض محاولات تمديد هدنة وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس، لافتة إلى أنه عقد اجتماعا موسعا بقادة قواته في مختلف محاور القتال مؤخرا".
© Sputnik . Sara Nor El-din
ووافق الجيش الوطني الليبي، وحكومة الوفاق الوطني، على هدنة اقترحتها الأمم المتحدة خلال عيد الأضحى اعتبارا من الأحد، غير أنها انتهكت من جانب ميليشيات طرابلس التابعة لحكومة الوفاق.
وعلقت السلطات في مطار معيتيقة، المطار الوحيد الذي يعمل في طرابلس، الرحلات لعدة ساعات، بعد الإبلاغ عن وقوع قذيفة على بعد أمتار فقط من المدرج.
وعليه، تجددت أمس الثلاثاء، المعارك العنيفة في العاصمة الليبية، وذلك بعد ساعات فقط على انتهاء المهلة، على الرغم من دعوات غربية وعربية لإطالة أمد هدنة وقف إطلاق النار.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة: حفتر يرفض تمديد مهلة وقف العمليات العسكرية في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.