منظمة الصحة العالمية تهنئ السعودية على نجاح موسم الحج

وأصدرت المنظمة بيانا قالت فيه "تهنئ WHO الحكومة السعودية ووزارة الصحة على استضافتها الناجحة لموسم الحج هذا العام 1440 دون الإبلاغ عن أي من أحداث الصحة العامة أو فاشيات الأمراض في صفوف الحجيج".

​كما قدمت المنظمة الشكر للعاملين في مجال الصحة، قائلة: "تشكر المنظمة جميع أبطال الرعاية الصحية على تفانيهم في تقديم الرعاية الصحية لـ 2.5 مليون حاج".

وذكرت: "أوفدت المنظمة فريقا من الخبراء لدعم جهود وزارة الصحة، وضمان تنفيذ تدابير التأّهب في مجال الصحة العامة بهدف الوقاية من حدوث أي فاشيات محتملة للأمراض".

كما أشارت المنظمة إلى أن موسم الحج جاء هذا العام في وقت تحدق فيه أخطار عديدة بالصحة العامة العالمية، مشيرة إلى تفشي وباء إيبولا الذي أثار قلقا دوليا وتتطلب استجابة عالمية.